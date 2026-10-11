Спасатели Крыма эвакуировали женщину из пещерного города после травмы ноги

Женщина получила травму в пещерном городе Чуфут-Кале в Крыму, ее эвакуировали Спасатели Крыма эвакуировали женщину из пещерного города после травмы ноги

Москва11 окт Вести.В крымском пещерном городе Чуфут-Кале женщина получила травму ноги, в связи с чем не смогла передвигаться. Ей понадобилась помощь, сообщает спасательная служба "Крым-Спас".

Женщина утратила возможность продолжать движение после получения травмы. На место в горно-лесной зоне Бахчисарайского района прибыла бригада спасателей.

Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногу говорится в сообщении службы в MAX

После фиксирования места повреждения ее положили на спецносилки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.