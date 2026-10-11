Москва11 октВести.В крымском пещерном городе Чуфут-Кале женщина получила травму ноги, в связи с чем не смогла передвигаться. Ей понадобилась помощь, сообщает спасательная служба "Крым-Спас".
Женщина утратила возможность продолжать движение после получения травмы. На место в горно-лесной зоне Бахчисарайского района прибыла бригада спасателей.
Спасатели оперативно обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную ногуговорится в сообщении службы в MAX
После фиксирования места повреждения ее положили на спецносилки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.