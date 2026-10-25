Спасатели эвакуировали с горы Бойка в Крыму пострадавшего туриста

В Бахчисарайском районе Крыма туриста эвакуировали с горы Бойка Спасатели эвакуировали с горы Бойка в Крыму пострадавшего туриста

Москва25 окт Вести.В горнолесной местности Бахчисарайского района в Крыму спасатели оказали помощь пострадавшему туристу. Сообщение о происшествии поступило накануне, 24 октября, в 13.30, проинформировал в MAX "КРЫМ-СПАС".

По поступившим данным, на Юсуповской тропе, расположенной на западном склоне горы Бойка, молодой человек повредил ногу и не мог передвигаться самостоятельно.

Собрав необходимую информацию и определив предположительное местонахождение пострадавшего, на помощь оперативно направились сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и члены КРО "РОССОЮЗСПАС". говорится в мессенджере

Обнаружив туриста, спасатели наложили шину на поврежденную конечность и доставили его в село Соколиное. Пострадавшего передали медработникам.