В Приморском крае с горы эвакуировали мужчину с травмой ноги Мужчину, травмировавшего ногу на горе, эвакуировали в Приморском крае

Москва10 окт Вести.В Приморском крае семья из трех человек отправилась в поход на гору Ливадийскую в Шкотовском округе. Во время спуска мужчина получил травму ноги и не смог двигаться дальше. Туристы вызвали спасателей МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

По прибытии они закрепили пострадавшего на носилках и в темноте, в труднодоступной гористой местности, спустили его к подножию горы говорится в сообщении

После эвакуации молодой человек отказался от госпитализации. Вместе с другими участниками похода он уехал на личном автомобиле.