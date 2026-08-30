В Приморье спасли мужчину и женщину, застрявших на острове Шкота из-за непогоды

Спасатели пришли на помощь людям, застрявшим на острове Шкота в Приморье В Приморье спасли мужчину и женщину, застрявших на острове Шкота из-за непогоды

Москва30 авг Вести.В Приморье спасатели пришли на помощь людям, застрявшим на острове Шкота из-за непогоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел днем 30 августа, в воскресенье. Граждане попали туда, пройдя по косе с острова Русский.

Позже из-за поднявшегося ветра и усиления волн люди не смогли выбраться обратно… Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства подняли на борт мужчину и женщину и доставили их на берег острова Русский говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что остальные члены группы выбрались самостоятельно.