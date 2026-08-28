Москва28 авгВести.В Находке спасатели пришли на помощь сапбордистам, которых унесло течением. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Вечером 27 августа группа из пяти человек, включая детей, отправилась кататься на сап-досках. Однако из-за сильного ветра люди не смогли самостоятельно добраться до суши.
Вечером в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что пять человек, в том числе трое детей, катаясь на двух сап-досках, были отнесены к берегу у горы Сестры в районе устья реки Партизанской. Из-за сильного течения и ветра люди не смогли перебраться на противоположный береготметила пресс-служба МЧС Приморского края
На помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали детей на моторной лодке и доставили их в безопасное место, где передали родителям. Двое взрослых выбрались самостоятельно.