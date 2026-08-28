В Приморье спасатели пришли на помощь сапбордистам, которых унесло течением В Находке спасатели эвакуировали детей с сапбордов

Москва28 авг Вести.В Находке спасатели пришли на помощь сапбордистам, которых унесло течением. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Вечером 27 августа группа из пяти человек, включая детей, отправилась кататься на сап-досках. Однако из-за сильного ветра люди не смогли самостоятельно добраться до суши.

Вечером в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что пять человек, в том числе трое детей, катаясь на двух сап-досках, были отнесены к берегу у горы Сестры в районе устья реки Партизанской. Из-за сильного течения и ветра люди не смогли перебраться на противоположный берег отметила пресс-служба МЧС Приморского края

На помощь оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали детей на моторной лодке и доставили их в безопасное место, где передали родителям. Двое взрослых выбрались самостоятельно.