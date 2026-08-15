В Туапсинском округе спасатели за два дня вытащили из воды 5 человек

В Туапсинском округе спасатели за два дня предотвратили две трагедии на воде В Туапсинском округе спасатели за два дня вытащили из воды 5 человек

Москва15 авг Вести.Две трагедии на воде предотвратили за два дня спасатели в Туапсинском округе. Подробности сообщает в MAX Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

14 августа по сообщению очевидцев сильный ветер начал уносить в море отца и сына-подростка. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Туапсинского отряда.

Пострадавших обнаружили на удалении 400 метров от берега при северо-восточном ветре скоростью 7–9 м/с. Мужчин извлекли из воды и доставили на сушу говорится в сообщении

15 августа троих подростков на сапах стало уносить в открытое море. Спасатели обнаружили группу в километре от берега и эвакуировали их на берег. Медицинская помощь не потребовалась.