Москва1 авгВести.В Кировской области спасатели помогли пятерым подросткам, которых унесло от берега на самодельном плоту, добраться до берега, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, днем 1 августа в Омутнинске на местном водохранилище от берега унесло маленький самодельный плот, на котором находились пятеро несовершеннолетних.
Все ребята, предварительно, 12-14 лет, оперативно доставлены на берегсказано в сообщении
Подростков передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.