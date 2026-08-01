В Кировской области пятерых подростков унесло от берега на самодельном плоту

Кировские спасатели помогли унесенным на плоту подросткам добраться до берега В Кировской области пятерых подростков унесло от берега на самодельном плоту

Москва1 авг Вести.В Кировской области спасатели помогли пятерым подросткам, которых унесло от берега на самодельном плоту, добраться до берега, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, днем 1 августа в Омутнинске на местном водохранилище от берега унесло маленький самодельный плот, на котором находились пятеро несовершеннолетних.

Все ребята, предварительно, 12-14 лет, оперативно доставлены на берег сказано в сообщении

Подростков передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.