Москва27 авгВести.Крымские спасатели доставили на берег мужчину, которого на сапборде унесло в открытое море. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Инцидент произошел днем 26 августа в Евпатории. Очевидцы на пляже заметили, что мужчину ветром уносит в море и вызвали сотрудников МЧС.
Мужчину отжимным ветром унесло на сапборде от берега в море на расстояние около 5 км. Четыре сотрудника МЧС России установили его местонахождение и незамедлительно направились на катере на спасение жителя из Новосибирскаговорится в сообщении
Туриста доставили на берег и провели с ним профилактическую беседу. По словам мужчины, он не учел волнение моря в 3 балла, затем потерял весло, и доска стала неуправляемой.
Кроме того, спасатели помогли выбраться на берег двоим подросткам в Ялте, которые отправились купаться в шторм. Их унесло течением на расстояние в 40 метров от берега. С ними также провели профилактическую беседу.