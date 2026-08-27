Туриста из Новосибирска унесло в море на сапборде в Крыму

У берегов Крыма спасли мужчину, которого унесло в море на сапборде Туриста из Новосибирска унесло в море на сапборде в Крыму

Москва27 авг Вести.Крымские спасатели доставили на берег мужчину, которого на сапборде унесло в открытое море. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел днем 26 августа в Евпатории. Очевидцы на пляже заметили, что мужчину ветром уносит в море и вызвали сотрудников МЧС.

Мужчину отжимным ветром унесло на сапборде от берега в море на расстояние около 5 км. Четыре сотрудника МЧС России установили его местонахождение и незамедлительно направились на катере на спасение жителя из Новосибирска говорится в сообщении

Туриста доставили на берег и провели с ним профилактическую беседу. По словам мужчины, он не учел волнение моря в 3 балла, затем потерял весло, и доска стала неуправляемой.

Кроме того, спасатели помогли выбраться на берег двоим подросткам в Ялте, которые отправились купаться в шторм. Их унесло течением на расстояние в 40 метров от берега. С ними также провели профилактическую беседу.