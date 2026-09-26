Спасатели эвакуировали туристку с горы Московская на Сахалине

На Сахалине спасатели эвакуировали туристку с горы Московская Спасатели эвакуировали туристку с горы Московская на Сахалине

Москва26 сен Вести.На Сахалине спасатели эвакуировали с горы Московской туристку, которая получила травму ноги на прогулке. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Во время прогулки на Московской горе девушка травмировала ногу. Самостоятельно продолжить путь она не могла, группа запросила помощь говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что спасатели оказали пострадавшей первую помощь, зафиксировав ногу шиной, после чего на жетских носилках 5 км спускали девушку к автомобилю скорой помощи.