Спасатели 11 часов эвакуировали туристку с травмой ноги с горного озера Кардывач

Спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги с горного озера Кардывач Спасатели 11 часов эвакуировали туристку с травмой ноги с горного озера Кардывач

Москва7 сен Вести.Спасатели в течение 11 часов эвакуировали 21-летнюю туристку с травмой ноги с горного озера Кардывач. Об этом рассказал Южный региональный поисково-спасательный отряд (РПСО) МЧС России.

Отмечается, что девушка находилась на высоте около 1800 м, в составе зарегистрированной туристической группы, руководитель которой и сообщил спасателям о происшествии.

11 часов потребовалось …, чтобы эвакуировать девушку с травмой ноги с горного озера Кардывач … Доехав на автомобилях высокой проходимости до Энгельмановых полян, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России, краевой службы "Кубань-СПАС" и Южного конно-кинологического спасательного центра пешими группами выдвинулись к месту происшествия – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшей была оказана первая помощь — коленный сустав был зафиксирован. Далее туристку транспортировали по тропе к месту стоянки автомобилей на носилках и доставили в медучреждение.