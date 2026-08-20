Москва20 авгВести.Спасатели смогли эвакуировать девушку с пляжа "Крокодил", расположенного в микрорайоне Фиолент. Пострадавшая сорвалась с 20-метровой высоты прямо на скальную полку.
О трагедии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На помощь сразу же выехали дежурные смены наших поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Омега".
Ребята сработали четко и профессионально: добрались до пострадавшей на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, аккуратно эвакуировали со скал и передали медикам скоройсказано в публикации в MAX
Губернатор поблагодарил спасателей за помощь и попросил горожан и туристов быть внимательными на диких пляжах с необорудованными спусками.