На мысе Фиолент спасли девушку, сорвавшуюся с 20-метрового спуска на пляже

В Севастополе девушка сорвалась на диком спуске в районе мыса Фиолент На мысе Фиолент спасли девушку, сорвавшуюся с 20-метрового спуска на пляже

Москва20 авг Вести.Спасатели смогли эвакуировать девушку с пляжа "Крокодил", расположенного в микрорайоне Фиолент. Пострадавшая сорвалась с 20-метровой высоты прямо на скальную полку.

О трагедии рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На помощь сразу же выехали дежурные смены наших поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Омега".

Ребята сработали четко и профессионально: добрались до пострадавшей на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, аккуратно эвакуировали со скал и передали медикам скорой сказано в публикации в MAX

Губернатор поблагодарил спасателей за помощь и попросил горожан и туристов быть внимательными на диких пляжах с необорудованными спусками.