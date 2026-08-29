Москва29 авгВести.Спасатели эвакуировали женщину с горы Догээ в Кызыле, получившую травму ноги во время восхождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Туве.
По информации ведомства, днем 29 августа в службу спасения поступило сообщение, что при восхождении 61-летняя женщина травмировала ногу и не может самостоятельно продолжать путь.
Спасатели с использованием мягких носилок аккуратно эвакуировали пострадавшую со склона горы, минимизируя риск дополнительного травмирования. Предварительно, у нее диагностирован перелом нижней конечностисказано в сообщении
Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.