В Туве спасатели эвакуировали с горы Догээ женщину с переломом ноги

Спасатели эвакуировали с горы Догээ в Туве женщину с переломом ноги В Туве спасатели эвакуировали с горы Догээ женщину с переломом ноги

Москва29 авг Вести.Спасатели эвакуировали женщину с горы Догээ в Кызыле, получившую травму ноги во время восхождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Туве.

По информации ведомства, днем 29 августа в службу спасения поступило сообщение, что при восхождении 61-летняя женщина травмировала ногу и не может самостоятельно продолжать путь.

Спасатели с использованием мягких носилок аккуратно эвакуировали пострадавшую со склона горы, минимизируя риск дополнительного травмирования. Предварительно, у нее диагностирован перелом нижней конечности сказано в сообщении

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.