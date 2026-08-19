Тело погибшей туристки из Индии эвакуировали с горы Чегет

Спасатели эвакуировали тело туристки из Индии с горы Чегет Тело погибшей туристки из Индии эвакуировали с горы Чегет

Москва19 авг Вести.На горе Чегет завершилась спасательная операция - тело 51-летней туристки из Индии доставили на поляну Чегет и передали правоохранителям. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.

Погибшей оказалась 51-летняя туристка из Индии. Тело женщины эвакуировали на поляну Чегет, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов говорится в публикации

Ранее ведомство сообщало, что сигнал от группы туристов поступил в 18.00 в среду, 19 августа. Они запросили помощь на склоне Чегета на высоте около 2700 метров. По предварительным данным, погиб турист из Индии. Спасатели оперативно выехали на место.

МЧС напоминает, что горы - зона повышенной опасности, и рекомендует туристам быть предельно внимательными на маршрутах.