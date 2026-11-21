В Крыму спасатели помогли туристу, застрявшему на скале Застрявшего на скале туриста спасли в Крыму

Москва21 ноя Вести.Спасатели оказали помощь туристу, который застрял на горе Сокол под Судаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Инцидент произошел днем 21 ноября.

Поступила информация о том, что на горе Сокол мужчина оказался на труднодоступном скальном участке, который не предназначен для пешего прохождения. Самостоятельно выбраться турист не мог сказано в сообщении

Спасатели нашли мужчину в ущелье с юго-восточной стороны горы Сокол и спустили его к подножию, используя альпинистское снаряжение со страховкой. Медицинская помощь туристу не потребовалась.

В МЧС добавили, что мужчина пытался пешком преодолеть участок, предназначенный только для альпинистского вида восхождений.