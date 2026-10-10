Заблудившихся грибников спасли в лесном массиве Судака В лесном массиве Судака спасли заблудившихся грибников

Москва10 окт Вести.Спасатели помогли грибникам, заблудившимся 10 октября в лесном массиве Судака. Подробности в MAX сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Сегодня сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, совместно с сотрудниками АСО ГКУ РК "Крым-Спас" оказали помощь женщине и мужчине в горнолесной местности в районе с. Переваловка, ГО Судак говорится в MAX

Сотрудники ведомства доставили людей в безопасное место и рассказали, как не заблудиться в лесном массиве. Медицинская помощь не понадобилась.

К спасательной операции привлекались 2 человека и 1 единица техники от МЧС России.