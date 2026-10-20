Москва20 октВести.На юге Республики Крым началась эвакуация местных жителей на фоне проходящих в регионе сильных дождей. Об этом сообщает республиканское МЧС России.
Уточняется, что речь идет про жителей домов, находящихся около реки Узень-Чешме. Она вышла из берегов.
Проводится эвакуация жителей, чьи дома находятся непосредственно вблизи реки. Всего эвакуировано 7 человек, в том числе 1 ребенокговорится в сообщении министерства
Три человека в настоящее время расположены в пункте временного содержания.
Ранее в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации.