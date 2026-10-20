В Крыму на фоне ливней проводится эвакуация людей, проживающих вблизи реки

На юге Крыма из-за сильных дождей эвакуируют жителей В Крыму на фоне ливней проводится эвакуация людей, проживающих вблизи реки

Москва20 окт Вести.На юге Республики Крым началась эвакуация местных жителей на фоне проходящих в регионе сильных дождей. Об этом сообщает республиканское МЧС России.

Уточняется, что речь идет про жителей домов, находящихся около реки Узень-Чешме. Она вышла из берегов.

Проводится эвакуация жителей, чьи дома находятся непосредственно вблизи реки. Всего эвакуировано 7 человек, в том числе 1 ребенок говорится в сообщении министерства

Три человека в настоящее время расположены в пункте временного содержания.

Ранее в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации.