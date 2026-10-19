В поселке Кореиз две семьи эвакуированы из подтопленных домов

Из-за наводнения под Ялтой эвакуировали две семьи В поселке Кореиз две семьи эвакуированы из подтопленных домов

Москва19 окт Вести.Две семьи эвакуированы из подтопленных домов в поселке Кореиз под Ялтой, где из-за продолжительных осадков вышла из берегов река Узень-Чешме. Об этом в мессенджере МАХ сообщила временно исполняющая обязанности главы Ялты Светлана Шевченко.

Эвакуированы 2 семьи — одна пожелала остаться у родственников, вторая — в пункте временного размещения в Ялте говорится в сообщении

Сейчас в поселке Кореиз работают сотрудники городских служб и МЧС. Проводится расчистка ливневых стоков, также спасатели укладывают мешки с песком вокруг домов.

Ранее сообщалось, что для жителей подтопленных домов организовали пункт временного размещения.