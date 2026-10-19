Москва19 октВести.Две семьи эвакуированы из подтопленных домов в поселке Кореиз под Ялтой, где из-за продолжительных осадков вышла из берегов река Узень-Чешме. Об этом в мессенджере МАХ сообщила временно исполняющая обязанности главы Ялты Светлана Шевченко.
Эвакуированы 2 семьи — одна пожелала остаться у родственников, вторая — в пункте временного размещения в Ялтеговорится в сообщении
Сейчас в поселке Кореиз работают сотрудники городских служб и МЧС. Проводится расчистка ливневых стоков, также спасатели укладывают мешки с песком вокруг домов.
Ранее сообщалось, что для жителей подтопленных домов организовали пункт временного размещения.