На Камчатке туристы с детьми застряли на сплаве из-за сильного ветра

МЧС: туристы с детьми застряли на сплаве на Камчатке, ребенка госпитализировали На Камчатке туристы с детьми застряли на сплаве из-за сильного ветра

Москва12 окт Вести.На Камчатке из-за сильного ветра 11 туристов, 9 из которых — дети, не смогли завершить сплав по реке Приливной, одному ребенку с признаками обморожения потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По предварительным данным, туристическая группа отправилась на двух рафтах по маршруту от реки Приливной через озеро Приливное до Халактырского пляжа. Однако спустя короткое время после начала движения ветер усилился. Туристы не смогли продолжить свой путь, но и вернуться к точке старта у них тоже не получилось. У одного из детей промокли ноги.

11-летнему ребенку с признаками обморожения потребовалась медицинская помощь. Спасатели предоставили пострадавшему теплую одежду и на квадроцикле вывезли из труднодоступной местности, после чего передали его врачам "неотложки" отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, остальные участники сплава от эвакуации отказались, они решили остаться в палаточном лагере.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняются причины, способствовавшие возникновению угрозы жизни и здоровью детей.