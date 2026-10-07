Несколько туристических маршрутов закрыты в природных парках на Камчатке

На Камчатке из-за циклона закрыты туристические маршруты Несколько туристических маршрутов закрыты в природных парках на Камчатке

Москва7 окт Вести.На Камчатке закрыты несколько туристических маршрутов из-за надвигающегося циклона с дождем и ветром. Об этом сообщила пресс-служба природного парка "Вулканы Камчатки".

В связи с неблагоприятными погодными условиями Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрывает маршруты в природных парках "Налычево", "Южно-Камчатский" и "Вилючинский говорится в сообщении на официальном сайте парка

Отмечается, что ограничения действуют до 8 октября включительно.

По прогнозам синоптиков, к берегам полуострова приближается циклон, 7 октября в Камчатском крае ожидаются сильные дожди и ветер порывами до 30 м/с.