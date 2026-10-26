Все природные парки Камчатки, кроме Вилючинского, закрыты для посещения

Летний туристический сезон в парках "Вулканы Камчатки" закрыт Все природные парки Камчатки, кроме Вилючинского, закрыты для посещения

Москва26 окт Вести.Летний туристический сезон на Камчатке закончился, информирует туристов пресс-служба Сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.

Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" информирует посетителей о завершении летнего туристического сезона. Все природные парки, кроме Вилючинского, не доступны для посещения написали в пресс-службе

Там также уточнили, что мера связана с изменением ландшафтных условий. Также в межсезонье необходимо минимизировать воздействие людей на природу комплексов.

Зимние маршруты откроются после установления устойчивого снежного покрова, уточнили в организации.