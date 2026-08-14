Количество зарегистрированных тургрупп на Камчатке за год снизилось на 17,5%

Число зарегистрированных туристических групп на Камчатке снизилось в 2026 году Количество зарегистрированных тургрупп на Камчатке за год снизилось на 17,5%

Москва14 авг Вести.С начала 2026 года в ГУ МЧС России по Камчатскому краю зарегистрировали свои маршруты 1457 туристических групп, что на 17,5% меньше по сравнению в аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

С начала 2026 года свои маршруты в МЧС России зарегистрировали 1457 туристических групп… Для сравнения, за аналогичный период прошлого года свои маршруты в МЧС России зарегистрировали 1766 тургрупп… отметили в пресс-службе

Самыми популярными маршрутами остаются восхождения на Авачинский, Вилючинский вулканы, горный массив Вачкажец, Ключевскую сопку, Мутновский вулкан, сопку Горелую.

При этом в ведомстве отметили, что детские тургруппы теперь регистрируют любую экскурсию или поход, даже самый простой, такой как выезд на Халактырский пляж.

Ранее сообщалось, что спасатели на Камчатке помогли преодолеть часть маршрута тургруппе из 23 человек, столкнувшейся со сложностями в окрестностях Мутновской геотермальной станции. Группа зарегистрировала маршрут заранее.