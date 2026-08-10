На Камчатке спасатели обеспечили безопасность туристической группы Спасатели помогли пройти часть маршрута группе из 23 туристов на Камчатке

Москва10 авг Вести.Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, Камчатского спасательного центра МЧС России и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" помогли преодолеть часть маршрута тургруппе из 23 человек, столкнувшейся со сложностями в окрестностях Мутновской геотермальной станции, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Группа из 23 человек, в составе которой несколько детей, накануне не смогла пересечь водную преграду на реке Мутновской, так как уровень воды в реке значительно поднялся, и обратилась за помощью к спасателям написали в пресс-службе

Группировка спасателей выехала на помощь в ночь на понедельник, 10 августа. Утром 10 августа, добравшись до Верхне-Мутновской ГеоЭС, спасатели отправились к месту, где их должны были ожидать туристы.

К этому моменту путешественникам все же удалось преодолеть брод самостоятельно, однако, из-за высокого уровня воды в реке продолжать путь прежним маршрутом было небезопасно. Спасателям удалось проложить безопасный альтернативный маршрут протяженностью 8 километров в обход горной реки уточнили в ведомстве

Сотрудники ведомств помогли туристам и на обратной дороге. В тот вечер туристическая группа в сопровождении спасателей в полном составе добралась до своего лагеря. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.