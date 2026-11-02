Москва2 нояВести.Летний сезон окончен, все природные парки закрыты до формирования устойчивого снежного покрова, сообщила пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.
Ранее, 26 октября, пресс-служба сообщала, что на межсезонье закрыты все парки, кроме Вилючинского. Теперь и его посещение запрещено.
Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексынаписали в организации
Парки вновь откроются для туристов с наступлением зимы.