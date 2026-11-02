Все природные парки Камчатки закрыты до зимы Природные парки Камчатского края закрыты до устойчивого снежного покрова

Москва2 ноя Вести.Летний сезон окончен, все природные парки закрыты до формирования устойчивого снежного покрова, сообщила пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.

Ранее, 26 октября, пресс-служба сообщала, что на межсезонье закрыты все парки, кроме Вилючинского. Теперь и его посещение запрещено.

Все природные парки закрыты на период межсезонья. Это связано с изменением ландшафтных условий, а также в целях минимизации антропогенного воздействия на природные комплексы написали в организации

Парки вновь откроются для туристов с наступлением зимы.