В Бурятии из-за медведей почти на месяц закрыли для посещения Тункинский нацпарк

Тункинский нацпарк в Бурятии закрыт для посещения почти на месяц из-за медведей В Бурятии из-за медведей почти на месяц закрыли для посещения Тункинский нацпарк

Москва17 сен Вести.Руководство Тункинского национального парка приняло решение в целях безопасности зарыть для посетителей все экологические тропы и туристические маршруты. Об этом сообщает пресс-служба парка в социальной сети "ВКонтакте".

Мера будет действовать с 17 сентября по 15 октября включительно.

В период ограничений для посещения закрыты экологические тропы: "Саяанай зурхэн", "Тропа здоровья", "Пик любви", "Источники жизни", а также туристские маршруты: "Серебряное озеро", "Озеро Артемьева", "Шумакский тоом", "Кладовая здоровья", "Тунка заповедная", "В долине потухших вулканов", "Верхний Иркут" и "Сплав по реке Зун-Мурэн" сказано в сообщении

Туристов попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.