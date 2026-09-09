СК: на пропавшего в нацпарке в Бурятии туриста напал медведь

Причиной гибели туриста в нацпарке в Бурятии стало нападение медведя СК: на пропавшего в нацпарке в Бурятии туриста напал медведь

Москва9 сен Вести.Причиной гибели 61-летнего туриста, который пропал без вести 6 сентября во время одиночного прохождения маршрута в национальном парке в Бурятии, могло стать нападение медведя. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Сегодня в ходе поисковых мероприятий обнаружено его тело с множественными травмами, характерными для нападения медведя сказано в сообщении

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина 6 сентября вышел на маршрут "Тропа испытаний" на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Днем 9 сентября его тело обнаружили родственники. К поискам также привлекали вертолет Ми-8 МЧС, который обследовал труднодоступные участки, а также мобильный расчет беспилотной авиационной системы, проводивший поиск с воздуха.

Всего было обследовано 64 километра лесного массива и 406 километров акватории и береговой линии.