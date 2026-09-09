В Бурятии нашли тело туриста, пропавшего без вести в нацпарке

В Бурятии пропавшего без вести в нацпарке туриста нашли мертвым В Бурятии нашли тело туриста, пропавшего без вести в нацпарке

Москва9 сен Вести.Тело туриста, который пропал без вести 6 сентября во время одиночного прохождения маршрута в национальном парке в Бурятии, найдено родственниками. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Поисковые работы в Баргузинском районе завершены. 9 сентября родственниками было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения, пропавшего без вести 6 сентября. Тело передано сотрудникам полиции сказано в сообщении

Мужчина вышел на маршрут "Тропа испытаний" на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь.

К поискам привлекли вертолет Ми-8 МЧС, который обследовал труднодоступные участки. Параллельно в работу включился мобильный расчет беспилотной авиационной системы, проводивший поиск с воздуха.

Всего было обследовано 64 километра лесного массива и 406 километров акватории и береговой линии.