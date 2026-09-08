Поиски пропавшего в нацпарке в Забайкалье туриста идут третьи сутки

В Забайкалье третьи сутки ищут потерявшегося в нацпарке туриста Поиски пропавшего в нацпарке в Забайкалье туриста идут третьи сутки

Москва8 сен Вести.В Забайкальском нацпарке третьи сутки ведутся поиски туриста, потерявшегося во врем одиночного прохождения маршрута, задействован вертолет. Об этом сообщили в ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

Мужчина вышел на маршрут 6 сентября вышел на маршрут "Тропа испытаний" на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь.

Сводная группа из пяти сотрудников полиции, МЧС России и ФГБУ "Заповедное Подлеморье" полностью обследовала маршрут, однако обнаружить пропавшего не удалось. Сегодня поисковые работы продолжатся сказано в сообщении

В поисках задействуют вертолет, катера и автомобильный транспорт.

В связи с произошедшим маршруты "Тропа испытаний" и "В бухту Змеиная" закрыты для посещения, добавили в нацпарке.