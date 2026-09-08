Москва8 сенВести.В Забайкальском нацпарке третьи сутки ведутся поиски туриста, потерявшегося во врем одиночного прохождения маршрута, задействован вертолет. Об этом сообщили в ФГБУ "Заповедное Подлеморье".
Мужчина вышел на маршрут 6 сентября вышел на маршрут "Тропа испытаний" на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь.
Сводная группа из пяти сотрудников полиции, МЧС России и ФГБУ "Заповедное Подлеморье" полностью обследовала маршрут, однако обнаружить пропавшего не удалось. Сегодня поисковые работы продолжатсясказано в сообщении
В поисках задействуют вертолет, катера и автомобильный транспорт.
В связи с произошедшим маршруты "Тропа испытаний" и "В бухту Змеиная" закрыты для посещения, добавили в нацпарке.