В поисках пропавшего в Красноярском крае туриста обследовали 8 тысяч "квадратов"

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшего в марте 55-летнего туриста В поисках пропавшего в Красноярском крае туриста обследовали 8 тысяч "квадратов"

Москва29 авг Вести.В Красноярском крае продолжаются поиски 55-летнего туриста, пропавшего в местном национальном парке весной 2026 года. Специалисты обследовали еще 8 тысяч квадратных километров, однако следов мужчины все еще не найдено, сообщили в КГКУ "Спасатель".

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приняли участие в повторных поисках 55-летнего мужчины... Несмотря на тщательное обследование 8 тысяч квадратных метров лесной чащи, выйти на след пропавшего не удалось — поисковая операция пока не принесла результатов говорится на странице отряда во "ВКонтакте"

Турист вышел на прогулку в "Красноярские Столбы" 9 марта и не вернулся. Несмотря на оперативно начавшиеся поиски с участием спасателей и волонтеров, найти его не удалось. Ситуацию осложняли плохие погодные условия и труднодоступность местности.