Мужчина исчез в районе, где пропали Усольцевы Мужчина исчез в районе, где пропала семья Усольцевых

Москва30 авг Вести.В Красноярском крае в районе "петли смерти", где пропала семья Усольцевых, при сплаве по реке исчез 65-летний мужчина. О поисках рассказала руководитель отряда "Поиск пропавших детей" Светлана Торгашина в беседе с агентством aif.ru.

Согласно ориентировке, опубликованной в сообществе ПСО "ЛизаАлерт" Красноярского края во "Вконтакте", пропавшего зовут Андросенко Александр Алексеевич. С 25 августа его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-зеленые. Одежда: бежевая куртка, зеленые штаны, зеленая кепка говорится в публикации

Светлана Торгашина отметила, что в поисках задействованы спасатели и сотрудники местного МВД, волонтеры привлечены пока только к информационным поискам

Поиски осуществляют … вниз по течению от места пропажи. Работают ли они в лесном массиве - не знаю … Предупреждаем местных жителей и рыболовов, чтобы были внимательны сказала женщина

Уточняется, что мужчина пропал при сплаве по реке Мана между деревнями Кожелак и Нарва. Этот участок местные жители прозвали "петлей смерти".

28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь Арина самостоятельно отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае и не вернулись. По факту было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас могут приостановить.