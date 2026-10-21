Москва21 октВести.До 24 октября в связи с надвигающимся на Камчатку циклоном будут закрыты для туристов маршруты в природных парках, сообщается в MAX-канале сети природных парков "Вулканы Камчатки".
К берегам Камчатки приближается циклон, ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.
Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" до 24 октября включительно закрывает маршруты в природных парках "Налычево", "Южно-Камчатский", "Вилючинский", "Быстринский"говорится в сообщении
Уточняется, что природный парк "Ключевской" закрывается на зимний период.