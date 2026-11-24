Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за циклона В режим повышенной готовности из-за циклона переведены спасатели на Камчатке

Москва24 ноя Вести.На Камчатке в связи приближением охотоморского циклона, который принесет с собой штормовой ветер и обильные осадки, спасатели переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В ведомстве предупредили, что ненастье прогнозируется 25 и 26 ноября.

Ночью и утром 25 ноября в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском округах и на юге Мильковского округа ожидаются местами сильный снег, утром переходящий на побережьях в снег с дождем, метель, в горных и предгорных районах налипание мокрого снега, ветер юго-восточный — 18-23 метра в секунду. На юге Елизовского и Усть-Большерецкого округов — до 30 метров в секунду уточняется в канале ведомства в MAX

Согласно прогнозу синоптиков, сильные осадки и штормовой ветер до 30 метров в секунду продолжатся в течение дня 25 ноября и на следующий день. В МЧС рекомендуют жителям в период ненастья временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.