Москва14 сенВести.На Камчатке специалисты МЧС направились в Соболевский округ, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь жителям в случае паводка. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
По прогнозам синоптиков, из-за сильных дождей уровень воды в реке Большой Воровской может достигнуть опасной отметки в 325 сантиметров уже в первой половине дня 14 сентября.
Камчатские спасатели МЧС России выдвинулись в Соболевский округ, где может сложиться непростая гидрологическая обстановкаотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве предупредили, что в случае подъема воды под угрозой подтопления окажутся придомовые территории и межпоселковые дороги, также возможен размыв опор мостов.
Как уточняется, спасатели привезли с собой плавсредства и необходимое оборудование для ликвидации ЧС. Для контроля обстановки и оценки масштабов возможного паводка специалисты будут использовать дроны.