На Камчатке уровень воды в реке может достигнуть опасной отметки в 325 см

МЧС: на Камчатке спасатели готовятся к паводку в Соболевском округе На Камчатке уровень воды в реке может достигнуть опасной отметки в 325 см

Москва14 сен Вести.На Камчатке специалисты МЧС направились в Соболевский округ, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь жителям в случае паводка. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По прогнозам синоптиков, из-за сильных дождей уровень воды в реке Большой Воровской может достигнуть опасной отметки в 325 сантиметров уже в первой половине дня 14 сентября.

Камчатские спасатели МЧС России выдвинулись в Соболевский округ, где может сложиться непростая гидрологическая обстановка отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве предупредили, что в случае подъема воды под угрозой подтопления окажутся придомовые территории и межпоселковые дороги, также возможен размыв опор мостов.

Как уточняется, спасатели привезли с собой плавсредства и необходимое оборудование для ликвидации ЧС. Для контроля обстановки и оценки масштабов возможного паводка специалисты будут использовать дроны.