Режим повышенной готовности введен в Соболевском округе на Камчатке

На Камчатке из-за паводка размыты дорога и мостовой переезд в Соболевском округе Режим повышенной готовности введен в Соболевском округе на Камчатке

Москва14 сен Вести.На Камчатке в Соболевском округе введен режим повышенной готовности из-за паводка.

14 сентября уровень воды в реке Большая Воровская достиг отметки 326 см. Об этом сообщили ТАСС в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности.

Утром 14 сентября уровень воды в реке Большая Воровская достиг отметки 326 см, что привело к размытию дорожного полотна и мостового переезда участка дороги от села Соболево до 52 км технического проезда отметили в учреждении

Как отмечается, уровень воды в реке продолжит расти, что может привести к осложенению ситуации в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС направились в Соболевский округ, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь жителям в случае паводка.