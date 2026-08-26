Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка Мэр города: в Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за паводка

Москва26 авг Вести.На территории Комсомольска-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своем канале в MAX.

Уровень воды в реке Амур приблизился к опасной отметке и продолжает расти.

В связи с продолжающимся подъемом воды в реке Амур и неблагоприятными прогнозами паводковой ситуации мной принято решение с 26 августа на территории города ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорится в сообщении

Оперативные службы запустили мощные насосы, гидросооружения готовят к приходу большой воды, строят укрепления. Все службы переведены в режим повышенной готовности.