Москва26 авгВести.На территории Комсомольска-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своем канале в MAX.
Уровень воды в реке Амур приблизился к опасной отметке и продолжает расти.
В связи с продолжающимся подъемом воды в реке Амур и неблагоприятными прогнозами паводковой ситуации мной принято решение с 26 августа на территории города ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийговорится в сообщении
Оперативные службы запустили мощные насосы, гидросооружения готовят к приходу большой воды, строят укрепления. Все службы переведены в режим повышенной готовности.