В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке вырос за сутки на 8 см

В Комсомольске-на-Амуре готовятся к паводку из-за роста уровня воды в реке В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке вырос за сутки на 8 см

Москва30 авг Вести.В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке продолжает повышаться, только за последние сутки он вырос на 8 сантиметров. Местные жители готовятся к паводку. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.

Амур у нашего города продолжает подниматься. За минувшие сутки уровень воды вырос на 8 см и на утро сегодняшнего дня составил 572 см. Для защиты комсомольчан от паводка, на дамбах и в двух местах внутри города, установлено 32 насоса написал мэр в мессенджере МАХ

Он добавил, что еще 9 насосов установят в ближайшее время, кроме того, 26 находятся в резерве и в случае необходимости будут привлечены к работам.