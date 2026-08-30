Москва30 авгВести.В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке продолжает повышаться, только за последние сутки он вырос на 8 сантиметров. Местные жители готовятся к паводку. Об этом сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.
Амур у нашего города продолжает подниматься. За минувшие сутки уровень воды вырос на 8 см и на утро сегодняшнего дня составил 572 см. Для защиты комсомольчан от паводка, на дамбах и в двух местах внутри города, установлено 32 насосанаписал мэр в мессенджере МАХ
Он добавил, что еще 9 насосов установят в ближайшее время, кроме того, 26 находятся в резерве и в случае необходимости будут привлечены к работам.