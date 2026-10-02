МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за сильного дождя на Камчатке

На Камчатке объявлено экстренное предупреждение из-за обильных осадков МЧС выступило с экстренным предупреждением из-за сильного дождя на Камчатке

Москва2 окт Вести.В Камчатском крае объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными осадками ночью 3 октября. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным УГМС, ночью 3 октября в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах, местами — в Елизовском округе наблюдался сильный дождь. В период до 9 утра прогнозируется достижение количеством выпавших осадков критериев опасного явления (50 миллиметров) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В этой связи МЧС рекомендовало жителям региона не выезжать за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Туристическим группам и охотникам также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы отмечается в сообщении

Кроме того, владельцам частных домов рекомендовано проверить ливневую канализацию и другие дренажные системы.