Штормовой ветер на Камчатке валит столбы и деревья На Камчатке штормовой ветер валит столбы и деревья

Москва20 ноя Вести.На Камчатке во время циклона штормовой ветер повалил столб в Петропавловске-Камчатском и дерево в Елизово, создавая аварийные ситуации на дорогах. Об этом сообщает ТАСС.

От порывов ветра на проспекте Победы упал столб, в Елизово дерево упало на припаркованный автомобиль, а в районе краевой библиотеки столкнулись два автомобиля. О пострадавших не сообщается говорится в публикации

В ночь на 20 ноября к берегам Камчатки подошел мощный циклон, который принес снег и порывистый ветер, скорость которого на побережье может достигать 45 м/с. В Петропавловке-Камчатском отменены уроки в школах и занятия в учреждениях дополнительного образования.

Сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности и без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.