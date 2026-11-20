Москва20 ноя Вести.В Петропавловске-Камчатском в связи с неблагоприятными погодными условиями в пятницу, 20 ноября, отменены занятия во всех школах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отменены занятия для всех школьников второй смены. Ранее были отменены занятия первой смены. Отменены также занятия в учреждениях дополнительного образования говорится в канале мэрии на платформе MAX

Власти призвали родителей контролировать местонахождение детей в период циклона.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 ноября к берегам Камчатки подошел мощный циклон, который принес снег и порывистый ветер, скорость которого на побережье может достигать 45 м/с. Штормовой ветер уже повалил столб в Петропавловске-Камчатском и дерево в Елизово, создавая аварийные ситуации на дорогах.