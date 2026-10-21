Москва21 октВести.В Петропавловске-Камчатском отменены уроки для учащихся всех классов из-за надвигающегося на регион циклона. Об этом сообщили в администрации города.
Также занятия отменены в учреждениях дополнительного образования.
В Петропавловске-Камчатском сегодня, 22 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия для обучающихся всех классов общеобразовательных школ обеих смен, включая занятия в учреждениях дополнительного образованиясказано в сообщении
Жителей призвали соблюдать осторожность и избегать деревьев, баннеров, щитов, рекламных конструкций, а также других неустойчивых сооружений.