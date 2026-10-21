Уроки в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона В школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки из-за циклона

Москва21 окт Вести.В Петропавловске-Камчатском отменены уроки для учащихся всех классов из-за надвигающегося на регион циклона. Об этом сообщили в администрации города.

Также занятия отменены в учреждениях дополнительного образования.

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 22 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены занятия для обучающихся всех классов общеобразовательных школ обеих смен, включая занятия в учреждениях дополнительного образования сказано в сообщении

Жителей призвали соблюдать осторожность и избегать деревьев, баннеров, щитов, рекламных конструкций, а также других неустойчивых сооружений.