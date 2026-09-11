Москва11 сен Вести.Из-за аварийного отключения электроснабжения в Петропавловске–Камчатском закрыты некоторые образовательные учреждения, сообщается в MAX-канале правительства города.

Из-за отключения электроэнергии и водоснабжения не работают школа №5, а также детские сады №4, 40 (санитарный день) и 26. Для детей из сада №4 предусмотрены места в дошкольном учреждении №29, а для №26 в №10 отмечается в сообщении

Уточняется, что в ночь на 11 сентября при проведении работ по пробной плавке гололеда на ТЭЦ-1 на подстанции "Зеркальная" произошло аварийное отключение высоковольтного оборудования, сопровождавшееся возгоранием. Пострадавших нет. Для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения ЦТП подключены к дизельным электростанциям.

Электроснабжение планируют восстановить к полудню.