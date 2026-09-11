Электроснабжение восстановили в Петропавловске-Камчатском после аварии В Петроп

Электроснабжение восстановили в Петропавловске-Камчатском после аварии Электроснабжение восстановили в Петропавловске-Камчатском после аварии В Петроп

Москва11 сен Вести.Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии в Ленинском районе Петропавловска-Камчатского, обесточенном из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатскэнерго.

Энергоснабжение потребителей Петропавловска-Камчатского осуществляется в нормальном режиме. Запущено в работу оборудование, нарушенное аварийным отключением на ТЭЦ-1 в ночь на 11 сентября сказано в сообщении

Отмечается, что сейчас идет поэтапное подключение потребителей. В первую очередь были подключены социальные учреждения, а затем жилые дома и промышленные предприятия.

Ранее прокуратура региона сообщала о начале проверки по факту произошедшего.