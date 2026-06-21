Москва21 июнВести.В шести районах Петрозаводска восстановлено водоснабжение, нарушенное после скачка напряжения. Информацию сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.
"В 20.50 мск работа водонасосных станций АО "ПКС-Водоканал": районы Древлянка, Перевалка, Октябрьский, Первомайский, Ключевая, Железнодорожный восстановленаговорится в сообщении
По информации диспетчерской службы, отключение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС - Петрозаводск" произошло в 19.30 мск из-за скачка напряжения.