Москва11 сенВести.Прокуратурой Петропавловска-Камчатского организована проверка по факту аварийного отключения электроснабжения в Ленинском районе города ночью, из-за которого без света остались 90 домов и два детских сада, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
Без электроснабжения остались порядка 90 многоквартирных домов и 2 детских сада. Прокуратура организовала проверкуотмечается в сообщении
Ведомство оценит причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что из-за аварийного отключения электроснабжения в Петропавловске–Камчатском закрыты некоторые образовательные учреждения.