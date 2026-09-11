Без света из-за аварии в Петропавловске-Камчатском остались 90 домов и 2 детсада Прокуратура столицы Камчатки проверяет факт аварийного отключения света в городе

Москва11 сен Вести.Прокуратурой Петропавловска-Камчатского организована проверка по факту аварийного отключения электроснабжения в Ленинском районе города ночью, из-за которого без света остались 90 домов и два детских сада, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

Без электроснабжения остались порядка 90 многоквартирных домов и 2 детских сада. Прокуратура организовала проверку отмечается в сообщении



Ведомство оценит причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что из-за аварийного отключения электроснабжения в Петропавловске–Камчатском закрыты некоторые образовательные учреждения.