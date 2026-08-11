Более 10 тысяч человек на Чукотке остались без света и тепла

Два города на Чукотке остались без энергоснабжения Более 10 тысяч человек на Чукотке остались без света и тепла

Москва11 авг Вести.Прокуратура начала проверку после аварийного отключения энергоснабжения в городах Билибино и Певек на Чукотке. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Отмечается, что без света и тепла остаются более 10 тысяч человек.

Прокуроры Билибинского и Чаунского районов дадут оценку деятельности электросетевых и теплоснабжающих организаций на предмет надлежащего содержания энергообъектов и качества оказания услуг населению сказано в сообщении

В прокуратуре пообещали проконтролировать перерасчет платы за период отсутствия электроэнергии и тепла.