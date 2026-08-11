Москва11 авгВести.Прокуратура начала проверку после аварийного отключения энергоснабжения в городах Билибино и Певек на Чукотке. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
Отмечается, что без света и тепла остаются более 10 тысяч человек.
Прокуроры Билибинского и Чаунского районов дадут оценку деятельности электросетевых и теплоснабжающих организаций на предмет надлежащего содержания энергообъектов и качества оказания услуг населениюсказано в сообщении
В прокуратуре пообещали проконтролировать перерасчет платы за период отсутствия электроэнергии и тепла.