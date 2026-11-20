МЧС: в Петропавловске-Камчатском есть опасность схода снега с крыш домов

Жителей столицы Камчатки предупредили об опасности схода снега с крыш домов МЧС: в Петропавловске-Камчатском есть опасность схода снега с крыш домов

Москва20 ноя Вести.В Петропавловске-Камчатском в условиях снежного циклона появилась опасность схода снежных глыб и наледи с крыш домов. Об этом предупредил региональный главк МЧС России.

Осторожно! Возможен сход снега с крыш!.. Горожан призывают быть предельно внимательными и осторожными вблизи мест возможного схода снега и льда с крыш и козырьков, провести разъяснительные беседы с детьми говорится в канале ведомства в MAX

В МЧС напомнили, что обязанность по очистке от снега и наледи кровель возложена на хозяйствующие субъекты всех форм собственности, в том числе на предпринимателей, управляющие организации и ТСЖ. Жителям столицы Камчатки рекомендовали обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу, если управляющая компания бездействует.

Ранее сообщалось, что Камчатка оказалась под воздействием циклона, который принес в регион сильный ветер и снегопад. Из-за ненастья 20 ноября в Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах.