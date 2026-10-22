Москва22 окт Вести.ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о неблагоприятных природных явлениях на северо-восточном побережье Камчатки. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, там ожидается размыв песчаных кос морской водой. Это может привести к подтоплению низменных участков.

Явление прогнозируется 23 октября, в период с 12.00 до 15.00 по камчатскому времени, в районе села Апука Олюторского муниципального района говорится в MAX

В региональном главке МЧС рекомендовали водителям не выезжать на прибрежную зону в период действия неблагоприятного явления.