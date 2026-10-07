На Камчатке за сутки зарегистрировали девять сейсмособытий Девять сейсмособытий зарегистрировали на Камчатке за последние сутки

Москва7 окт Вести.За последние сутки на Камчатке зарегистрированы девять сейсмособытий, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН официально поступала информация о 9 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах силой до 4 баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что угроза цунами не объявлялась. Тем не менее, в Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение об опасном волнении моря и возможном переливе песчаных кос на западном побережье, а также об ухудшении погодных условий в Карагинском и Олюторском районах в связи с прохождением циклона.