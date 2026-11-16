Количество землетрясений возросло на Камчатке за последнюю неделю На Камчатке за последнюю неделю возросло количество землетрясений

Москва16 ноя Вести.За прошедшую неделю с 9 по 15 ноября в Камчатском крае зарегистрированы 19 сейсмособытий, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН поступала официальная информация о 19 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах региона силой до двух баллов. Угрозы цунами не поступало. Уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Неделей ранее, со 2 по 8 ноября, на Камчатке зафиксировали 11 сейсмособытий, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах.