Москва9 нояВести.За неделю со 2 по 8 ноября в Камчатском крае зарегистрировано 11 сейсмособытий, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Камчатского филиала геофизической службы РАН поступала официальная информация об 11 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах региона силой до двух баллов. Угрозы цунами не поступалоуточняется в канале ведомства на платформе MAX
В этот же период из вулкана Шивелуч произошли 2 пепловых выброса на высоту до 12 000 и до 5700 метров, но при этом пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
Неделей ранее, с 26 октября по 1 ноября, на Камчатке были зарегистрированы 9 сейсмособытий, 2 из которых ощущались в населенных пунктах региона силой до трех баллов.