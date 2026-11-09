Более 10 сейсмособытий произошли за неделю на Камчатке

На Камчатке за неделю зафиксировали 11 сейсмособытий Более 10 сейсмособытий произошли за неделю на Камчатке

Москва9 ноя Вести.За неделю со 2 по 8 ноября в Камчатском крае зарегистрировано 11 сейсмособытий, одно из которых было ощутимо в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН поступала официальная информация об 11 сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах региона силой до двух баллов. Угрозы цунами не поступало уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В этот же период из вулкана Шивелуч произошли 2 пепловых выброса на высоту до 12 000 и до 5700 метров, но при этом пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.

Неделей ранее, с 26 октября по 1 ноября, на Камчатке были зарегистрированы 9 сейсмособытий, 2 из которых ощущались в населенных пунктах региона силой до трех баллов.