На Камчатке за неделю зафиксировали 11 сейсмособытий МЧС: 11 сейсмособытий зафиксировали за неделю на Камчатке

Москва19 окт Вести.По итогам прошедшей недели, с 12 по 18 октября, в Камчатском крае было зафиксировано 11 сейсмособытий, два из которых были ощутимы в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Зарегистрированы 11 сейсмособытий, 2 из которых ощущались в населенных пунктах силой до двух и до 4 баллов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Неделей ранее, с 5 по 11 октября, на Камчатке зарегистрировали 27 сейсмособытий, четыре из которых ощущались в населенных пунктах края силой до 2 и до 4 баллов.